Una terribile tragedia ha colpito una famiglia di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove marito e moglie, Emanuele Cosmai, 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, di 58, sono morti entrambi in un incidente sull'autostrada A1 mentre tornavano a casa dopo la festa di laurea della loro figlia.

Come riporta Tg Com 24, in auto con loro c'erano una delle figlie e un carabiniere collega dell'altra figlia. Entrambi sono stati gravemente feriti e trasportati in ospedale in elicottero. Come riporta il quotidiano, l'auto della famiglia è entrata in collisione con un furgone. Nel frattempo, l'altra figlia della coppia era in un'altra auto e ha assistito all'incidente che ha coinvolto i genitori appena festeggiati per la laurea.

Anche il conducente del furgone è rimasto ferito.