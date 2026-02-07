Tragedia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel rio Nizza con segni di trauma cranico e strangolamento.

Come riporta Tg Com 24, i Carabinieri stanno attualmente indagando per omicidio. La giovane, sempre come informa il quotidiano, avrebbe trascorso la serata con degli amici prima di allontanarsi, e sarebbero stati proprio loro a dare l'allarme e a scoprire il suo cadavere dopo la mezzanotte.

Al momento non ci sono indagati, ma gli investigatori, come riporta il quotidiano, stanno interrogando i presenti per ricostruire gli ultimi momenti della ragazza e analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza locali.

Sempre secondo una prima ricostruzione riportata da Tg Com 24, la 17enne sarebbe stata gettata nel canale da un cortile interno che confina con un negozio di pulizie. Secondo La Stampa, c'è "un cancello sempre aperto in mezzo alle case del paese a circa 50 metri dalla confluenza con il Belbo".

Una persona che abita di fronte al corso d'acqua sarebbe stata la prima a scoprire il corpo e avrebbe allertato le autorità, mentre gli amici della giovane, come informa Tg Com 24, si sarebbero calati nel canale per tentare di salvarla, portandola poi in strada dove sono arrivati Carabinieri e Vigili del fuoco. Purtroppo per Zoe non c'era più nulla da fare.







