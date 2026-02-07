Non si esclude che l'incendio che ha colpito stamattina un tombino con una cabina elettrica vicino ai binari vicino alla stazione di Pesaro sia doloso.

Secondo le prime informazioni riportate, la Polizia e il personale scientifico sono sul posto da ore per indagare, dopo che i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme. A causa di questo incidente, la circolazione dei treni è notevolmente rallentata, con ritardi fino a 90 minuti per i treni ad alta velocità e regionali, e possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali.

Questo incidente si aggiunge ad altri danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane contemporaneamente all'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina. Gli investigatori non escludono la possibilità che questi atti siano di matrice anarchica, prendendo spunto da eventi simili avvenuti in Francia nel 2024 in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Su diverse tratte ferroviarie sono stati trovati ordigni rudimentali, cavi elettrici tagliati e incendi dolosi, come quello verificatosi a Pesaro sulla linea Bologna-Ancona.