Momenti di tensione anche nel centro di Roma durante il corteo di protesta contro il carovita e il riarmo. Un gruppo di giovani ha deviato il percorso dirigendosi verso l’area archeologica del Colosseo, raggiungendo l’Arco di Costantino, dove è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa.

Le forze dell’ordine hanno predisposto un cordone per impedire ai manifestanti di proseguire verso il Circo Massimo. La situazione è rimasta tesa, ma inizialmente non si sono registrati scontri diretti. Successivamente, secondo quanto riportato dal Corriere, alcuni manifestanti sono riusciti a forzare l’ingresso del Colosseo e a entrare nell’area del monumento.

Il corteo, composto da giovani e giovanissimi, si è mosso da via Cavour lungo via dei Fori Imperiali, mentre le forze dell’ordine seguivano gli spostamenti e monitoravano la situazione. La direzione della manifestazione è rimasta incerta, aumentando l’attenzione delle forze di sicurezza in una giornata caratterizzata da numerose proteste in diverse città italiane.

La Capitale era già presidiata da un imponente dispositivo di sicurezza: per la giornata erano stati schierati oltre 1.500 agenti, con controlli preventivi che avevano portato all’identificazione di più di 50 giovani e all’accompagnamento in Questura di 20 persone trovate in possesso, tra l’altro, di passamontagna, maschere e bombolette spray.