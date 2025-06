Test del colesterolo, vaccini antinfluenzali, screening oncologici, misurazione della pressione ed elettrocardiogrammi: sono alcune delle prestazioni già disponibili in migliaia di farmacie italiane. Per sapere dove trovarle, è attiva sul sito di Federfarma una nuova sezione dedicata alla Farmacia dei servizi, con una mappa interattiva che consente ai cittadini di individuare, in pochi clic, le farmacie che offrono prestazioni sanitarie.

L’iniziativa, spiega Federfarma, “ha l'obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari offerti dalle farmacie sul territorio, come prestazioni di prevenzione, monitoraggio e assistenza integrata con il Servizio Sanitario Nazionale”.

Previste dal Decreto Legislativo n. 153/2009, le farmacie dei servizi si confermano punto di riferimento per la salute pubblica, in risposta alla crescente domanda di assistenza di prossimità. Offrono anche il monitoraggio in telemedicina di pazienti con patologie complesse, come diabete e broncopneumopatia.

Grazie alla nuova mappa, è possibile cercare la farmacia più vicina, consultare l’elenco dei servizi disponibili, i contatti e, dove previsto, prenotare direttamente online. Le farmacie che aggiornano il proprio profilo vengono geolocalizzate e segnalate con una colorazione diversa: cliccando sul segnalino, l’utente accede rapidamente a tutte le informazioni utili.