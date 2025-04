Il whisky è stato ufficialmente escluso dalla lista dei contro-dazi previsti dall'Unione Europea. A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un incontro con il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi, oggi a Vinitaly.

"Desidero ringraziare anche a nome di Unione italiana vini il ministro per aver accolto e portato a termine con successo un'istanza di fondamentale importanza per il nostro settore", ha dichiarato Frescobaldi, esprimendo soddisfazione per la decisione.

Le tariffe aggiuntive sugli spiriti americani, inizialmente annunciate dall'Unione Europea, erano state congelate a seguito della minaccia di ritorsione da parte di Donald Trump, con la possibilità di introdurre dazi al 200%. La decisione di escludere il whisky rappresenta una vittoria per il settore vitivinicolo italiano, che aveva espresso preoccupazione per le potenziali ripercussioni economiche.

La notizia giunge durante la fiera Vinitaly, dove il settore vinicolo celebra i suoi successi e guarda al futuro con maggiore ottimismo, grazie anche alla risoluzione di questa delicata questione commerciale.