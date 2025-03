Sulle note dell'Inno alla gioia è iniziata a piazza del Popolo la manifestazione per l'Europa lanciata da Michele Serra. "Siamo in tanti perché siamo popolo", ha esordito il giornalista dal palco.

Secondo gli organizzatori, sono almeno 30 mila le persone presenti. La piazza, gremita e transennata, vede migliaia di persone accalcate all’esterno per seguire gli interventi. In molti si sono spostati sul Pincio per assistere da un monitor, mentre altri si sono accomodati sui muretti che circondano piazza del Popolo.