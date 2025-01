Tragico incidente sulle alture di Roio, nel territorio aquilano, in Abruzzo. Uno studente universitario di 20 anni, originario della provincia di Bolzano, è morto dopo essere precipitato da una parete rocciosa mentre era impegnato in un’arrampicata assieme a un amico. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio.

Il ragazzo, studente di odontoiatria a L’Aquila, si stava arrampicando in corda doppia sulla parete rocciosa di Fossa di Valle di Roio quando è precipitato, per decine di metri, sulle rocce, in località Fossa di Valleona.

È stato l’amico del 20enne a lanciare l’allarme ma per lui non c’è stato nulla da fare. Per recuperare il corpo è stato necessario l'intervento di un elicottero del 118, considerata la difficoltà di raggiungere a piedi la zona per gli uomini del Soccorso alpino. Ancora da accertare le cause della tragedia, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e della Procura dell'Aquila.