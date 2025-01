Concederete un break all'Italia sui dazi? “Meloni mi piace molto, vediamo cosa succede!”: lo ha detto Donald Trump rispondendo alla domanda della corrispondente di Mediaset in Usa, Maria Luisa Rossi Hawkins.

Tema dei dazi che è particolarmente “caldo” dopo le parole del nuovo presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa. Trump ha avvertito che l'Unione europea sarà soggetta ai dazi se non dovesse correggere gli squilibri commerciali con gli Stati Uniti. “Ci trattano molto, molto male. Quindi dovranno pagare i dazi”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

E proprio Giorgia Meloni potrebbe essere il "canale di comunicazione" tra l’Unione Europea e Donald Trump, come riportato in un recente editoriale del Financial Times dal titolo "La Ue conta su Giorgia Meloni per scongiurare i dazi della Casa Bianca". Meloni "è stata l'unico leader della Ue presente all'insediamento di Trump, sottolineando la sua affinità ideologica e personale con lui, poche settimane dopo aver cenato con il repubblicano a Mar-a-Lago per assicurarsi il suo sostegno a uno scambio di prigionieri con l'Iran", scrive Amy Kazmin autrice dell'articolo sul Financial Times.