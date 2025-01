A distanza di oltre un anno dalla sua scarcerazione, Beniamino Zuncheddu ha varcato nuovamente la soglia di un carcere, quello di Rebibbia.

L'occasione è stata la presentazione al congresso del partito Radicale, che si tiene proprio nel carcere romano, della proposta di legge Zuncheddu per garantire un indennizzo immediato mensile che supporti chi esce dal carcere dopo un'ingiusta detenzione.

Zuncheddu è entrato a Rebibbia accompagnato da Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna. “Beniamino Zuncheddu rientra in carcere da cittadino libero dopo 33 anni. So che lo ha fatto per me perché per lui non è stato facile varcare ancora la soglia di un carcere. Insieme a noi Gaia Tortora e Giuseppe Gulotta anche lui 22 anni di carcere da innocente” ha scritto Testa sui social.