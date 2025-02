Non solo emozioni e commozione, ma anche un simpticissimo siparietto familiare ha accompagnato l’intervista ai genitori di Giorgia nel programma di Rai 1 “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo.

Dopo il sesto posto della cantante al Festival di Sanremo 2025, Giulio Todrani ed Elsa Giordano, genitori dell’artista, hanno commentato con opinioni diverse l’esito della gara e la reazione della figlia. Ma a catturare l’attenzione del pubblico è stato soprattutto il loro scambio di battute, in un botta e risposta dal sapore ironico che ha messo in luce il loro rapporto da ex coniugi.

I due, infatti, sono stati sposati per 39 anni, e, nonostante la separazione, hanno mantenuto un legame fatto di rispetto, affetto e una punta di divertita complicità. Durante l’intervista, tra un commento e l’altro sulla figlia, non sono mancati momenti di leggerezza che hanno strappato sorrisi e risate al pubblico e alla stessa Balivo.

Mentre Giulio minimizzava il peso della classifica, affermando che Giorgia ha già dimostrato tutto il suo valore, Elsa non ha nascosto una certa delusione per il sesto posto, considerando l’ovazione ricevuta dalla cantante nella serata dei duetti. Ma a colpire più di tutto è stato il modo in cui i due si sono stuzzicati a vicenda, mostrando che, anche dopo tanti anni di matrimonio e una separazione, il loro legame non si è mai del tutto sciolto.

Un siparietto inaspettato, che ha aggiunto un tocco di leggerezza a una puntata segnata dalle emozioni forti vissute da Giorgia sul palco dell’Ariston.

La reazione dei genitori di Giorgia al 6° posto della figlia

Giulio Todrani ha raccontato di aver seguito la serata finale dall’albergo, preferendo non essere presente in teatro. Ha minimizzato l’importanza della classifica, sottolineando che Giorgia ha già dimostrato il suo valore artistico. Tuttavia, vedere le lacrime della figlia sul palco dell’Ariston lo ha profondamente toccato. Ha dichiarato che, se fosse stato presente, sarebbe salito sul palco per abbracciarla, indipendentemente dal protocollo. Ha inoltre difeso l’autenticità delle emozioni di Giorgia, respingendo le insinuazioni di chi le ha definite una messa in scena.

Elsa Giordano, in collegamento durante la trasmissione, ha condiviso il suo dispiacere nel vedere la figlia commossa. Ha ammesso di aver vissuto male quel momento, trovando difficile assistere alle lacrime di Giorgia, dato che, secondo lei, le donne non piangono facilmente. Riguardo al sesto posto in classifica, Elsa ha espresso una certa delusione, ritenendo che, viste le ovazioni durante le prove e la vittoria nella serata dei duetti, fosse quasi scontato un piazzamento tra i primi cinque.

Nonostante la posizione in classifica, Giorgia ha ricevuto il Premio TIM come artista più amata sulle piattaforme digitali, un riconoscimento che ha definito di valore inestimabile. In un breve commento rilasciato dopo la finale, ha descritto quel momento come “pazzesco”, qualcosa che porterà sempre con sé.

Chi è Giulio Todrani?

Giulio Todrani è un cantante e cantautore italiano, noto per la sua carriera nel panorama musicale nazionale e per essere il padre della celebre artista Giorgia.

Nato a Roma, Todrani ha dedicato la sua vita alla musica, distinguendosi negli anni ‘70 con il duo “Juli & Julie”, formato insieme alla cantante Angela Bini. Il gruppo ottenne un discreto successo, consolidando la sua presenza sulla scena musicale dell’epoca.

Nel corso della sua carriera, Todrani ha continuato a esibirsi in vari locali e a collaborare con diversi artisti, mantenendo viva la sua passione per la musica. Oggi è attivo anche sui social, dove condivide momenti della sua vita personale e professionale. In passato ha raccontato pubblicamente episodi significativi della sua vita, come il periodo trascorso all’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove ha ricevuto cure per un problema di salute, ringraziando il personale medico per l’assistenza ricevuta.