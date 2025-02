Elodie senza mezzi termini sbotta in diretta a Domenica In: "Chi mi ha strappato il vestito? Nessuno, scrivete le cazzate. Ti pare che mi posso arrabbiare perché mi strappano un vestito?", risponde la cantante commentando le notizie secondo cui ieri, dietro le quinte del Festival, si sarebbe infuriata perché un'altra artista le avrebbe strappato involontariamente il suo vestito col tacco.

"Ma vi pare che io posso arrabbiare perché mi strappano il vestito? Mi che mi sono rincoglionita? Ero emotivamente scossa - racconta -. Voi rendete le cose molto più interessanti di quello che sono in realtà. Sono una cantante, lavoro con l'emotività che è difficile da gestire. Almeno una volta a settimana mi dispero... Ieri ero inconsolabile", aggiunge.

"Dopo che ho cantato, ho pianto. Sono emotiva, non l'ho sostenuto e tornando in camerino ho pianto", ha rivelato. E si dice delusa per il piazzamento di Giorgia: "Sono rimasta malissimo per lei. E' stato irrispettoso per il suo talento, per la sua carriera. E' stato ingiusto che non fosse lì. Dov'era il sostegno delle radio, dei giornalisti? Sembra che le donne debbano sempre fare le capriole, non voglio fare la vittima ma sono dati oggettivi: noi donne siamo sempre in minoranza".