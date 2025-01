Francesco Stella, operaio di 38 anni originario della Calabria morto oggi presso un'azienda produttrice di profilati a San Pietro Lametino, è la prima vittima sul lavoro del 2025. Stella è caduto da un'altezza di sei metri mentre si trovava su un'impalcatura, subendo traumi fatali all'impatto con il terreno nonostante l'intervento tempestivo del personale medico. La Procura di Lamezia Terme ha avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità, con il sequestro dell'area dell'incidente e l'autopsia sul corpo della vittima in corso.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto più ampio di incidenti sul lavoro in Italia, come il recente caso di un operaio nel Barese schiacciato da un automezzo. Il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza della prevenzione degli infortuni sul lavoro, esortando a un'azione decisa e responsabile per evitare ulteriori tragedie.

L'anno precedente è stato segnato da numerosi incidenti mortali, tra cui la strage a Firenze e l'esplosione di una turbina a Suviana, che hanno causato la perdita di numerose vite umane. La serie di incidenti sul lavoro che hanno colpito varie regioni italiane evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione antinfortunistica in tutti i settori lavorativi. La speranza è che queste tragedie possano essere evitate in futuro attraverso un impegno concreto e una maggiore attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro.