Una bambina di cinque anni è ricoverata in condizioni molto gravi all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un’auto questa mattina a Prato.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 in via Giulio Braga, nella frazione di Tavola. Secondo una prima ricostruzione, la bambina – di origine cinese – sarebbe sfuggita per un attimo al controllo della madre ed è uscita di casa, trovando la porta aperta. La piccola avrebbe quindi raggiunto la strada, attraversandola proprio mentre stava sopraggiungendo una Bmw guidata da un cittadino italiano, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso Pegaso e la Polizia Locale per i rilievi e per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La bambina è stata stabilizzata sul luogo dell’incidente e trasportata in codice rosso con l’elicottero all’Ospedale di Careggi, per poi essere trasferita al Meyer.

Secondo quanto riferito dai medici, la piccola ha riportato un politrauma ed è attualmente ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Le sue condizioni restano molto gravi ma sarebbero in via di stabilizzazione. Da quanto emerso, la bambina soffrirebbe anche di problemi cardiaci, elemento che rende il quadro clinico ancora più delicato. L’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest, risultato negativo.