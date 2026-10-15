È disponibile da oggi il prospetto informativo per la rottamazione-quinquies delle cartelle relative a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti territoriali affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Da domani, 16 ottobre, sarà invece possibile presentare le richieste di adesione, esclusivamente online. La scadenza è fissata al 15 dicembre.

Il documento permette di conoscere i debiti che possono rientrare nella definizione agevolata e le somme da versare. Può essere richiesto sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia attraverso l'area riservata, con Spid, Cie o Cns, sia nell'area pubblica, allegando un documento di riconoscimento. Il prospetto sarà disponibile tramite un link inviato via e-mail entro cinque giorni.

Per aderire, i contribuenti dovranno selezionare le cartelle interessate e indicare se intendono saldare il debito in un'unica soluzione o a rate. In caso di pagamento dilazionato, ogni rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

La misura coinvolge circa 1.500 enti territoriali, ma non comprende i tributi locali riscossi direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati. Per questi ultimi, la legge di bilancio 2026 consente di introdurre forme autonome di definizione agevolata attraverso apposite delibere e regolamenti.

L'Agenzia comunicherà gli importi dovuti entro il 28 febbraio 2027. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. La definizione agevolata perderà efficacia in caso di mancato o insufficiente pagamento della rata unica o della prima rata, di due rate anche non consecutive oppure dell'ultima rata del piano.