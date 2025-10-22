La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio, a carico di ignoti, a seguito degli esposti presentati da attivisti e parlamentari italiani che si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla.

Le imbarcazioni erano state intercettate dalle forze israeliane in prossimità della costa di Gaza e successivamente i partecipanti erano stati rimpatriati in Italia.

I pm titolari dell’indagine ascolteranno i partecipanti alla missione per ricostruire le fasi della navigazione, comprese le segnalazioni di attacchi da parte di droni, e gli episodi successivi all’abbordaggio, fino al trattenimento e al rimpatrio.