Lo scorso dicembre si sarebbe consumata una violenza sessuale ai danni di una ragazza di 18 anni, molestata più volte all'interno della propria abitazione.

Il presunto autore dell'aggressione, un 25enne di origine pachistana impiegato come rider per un servizio di food delivery, avrebbe dapprima raggiunto l'indirizzo indicato dall'azienda per consegnarle una pizza, poi, approfittando della situazione, le avrebbe rivolto domande sulla sua vita privata. Infine, con la forza, sarebbe riuscito a entrare nell'appartamento, costringendola a subire le sue molestie.

Nonostante il terrore di quei momenti, la giovane sarebbe riuscita a reagire, spingendo il presunto molestatore fuori casa e mettendosi subito in sicurezza. Quindi, senza esitazione, avrebbe chiamato il 112 per chiedere aiuto. Le indagini avviate dopo la denuncia hanno consentito alla polizia di Milano di identificarlo e ottenere un'ordinanza di custodia cautelare.

Gli agenti lo hanno infine arrestato tracciando i suoi spostamenti in tempo reale e bloccandolo nel corso di una consegna.