Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Petrosino, in provincia di Trapani. Nella serata di venerdì 21 marzo, Erina Licari, 62 anni, ha perso la vita in seguito a un'aggressione da parte di uno o più cani. La donna si trovava nei pressi della sua abitazione, situata tra via Trapani e viale Mediterraneo, nelle vicinanze dello stadio comunale, quando è avvenuto il drammatico incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, Erina era in compagnia del suo cagnolino di piccola taglia. Si ipotizza che possa essere intervenuta per difendere il suo animale dall'attacco di un cane di maggiore stazza, venendo così aggredita fatalmente. Le lesioni riportate sono state così gravi che, all'arrivo dei soccorritori, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Le autorità stanno indagando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e per determinare se l'animale responsabile dell'aggressione fosse un randagio o un cane di proprietà lasciato incustodito. Questo tragico evento riaccende l'attenzione sul problema dei cani randagi o non adeguatamente sorvegliati in alcune zone della Sicilia occidentale. In passato, infatti, si sono verificati episodi simili, come l'aggressione subita da alcuni corridori amatoriali lo scorso agosto lungo la litoranea che collega Marsala a Petrosino, dove un branco di otto o nove cani randagi ha attaccato i podisti, fortunatamente senza conseguenze fatali.

La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, mentre la polizia del commissariato locale prosegue le indagini per fare luce su questa dolorosa vicenda che ha profondamente colpito la comunità di Petrosino.