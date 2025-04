Dal 14 aprile al 20 giugno 2025, a Cagliari scatteranno modifiche alla viabilità per consentire lavori sulla rete elettrica a cura di E-Distribuzione. Lo stabilisce l’ordinanza dirigenziale n. 856/2025, che introduce una serie di prescrizioni nelle principali vie cittadine.

Le strade interessate dagli interventi sono via Bolzano, viale Diaz, via Bottego, viale Bonaria, via XX Settembre, via Regina Elena, via Cimitero, via San Lucifero, via Dante, via Alghero, via Tola, via Curie, via Cagna, piazza Manlio Scopigno e nuovamente viale Diaz.

In queste arterie, “è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata con validità dalle ore 8 alle ore 18”, al fine di agevolare le operazioni di cantiere. Inoltre, “è previsto il restringimento di carreggiata dove necessario, con corsia aperta alla circolazione di larghezza minima pari a 3,50 metri”, misura indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori e il mantenimento della viabilità.

A tutela della circolazione, “è istituito il limite di velocità di 30 km orari su entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dai lavori”. “È istituito il divieto di sorpasso nei tratti interessati dai lavori”, si legge infatti nel provvedimento.

L’appello ai cittadini è alla prudenza e al rispetto della segnaletica provvisoria, per limitare disagi e garantire il regolare svolgimento delle attività.