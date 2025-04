Vertice a Roma tra l’assessora dei Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca, e i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per discutere la proposta del nuovo Decreto ministeriale sulla continuità territoriale aerea. Durante l’incontro, la Regione ha illustrato il progetto elaborato dall’Assessorato basato su un’approfondita analisi dei dati.

“L'incontro è stato molto positivo – ha dichiarato l’assessora Manca al termine –. I dirigenti del Ministero hanno apprezzato il metodo di lavoro che si basa sull'analisi di una ricca e aggiornata banca dati, condizione propedeutica per supportare la proposta dell'Assessorato. L'analisi ha infatti evidenziato le criticità dell'attuale sistema e le esigenze di mobilità dei residenti”.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, le parole chiave emerse dal confronto sono state “condivisione e supporto”: un’apertura da parte degli uffici ministeriali che accolgono con favore l’impostazione proposta dalla Sardegna, con l’obiettivo di migliorare in modo concreto la mobilità da e per l’Isola.

“Molto presto ci sarà una nuova riunione di preparazione all'incontro con la Commissione Europea”, ha concluso l’assessora Manca.