La Regione Sardegna ha siglato un accordo con le parti coinvolte nel progetto dell'Einstein Telescope per sostenere la candidatura di Sos Enattos, a Lula, e per collaborare alla creazione di un Piano di Sviluppo Locale per valorizzare l'intero territorio.

La Regione ha istituito la Cabina di Regia istituzionale e l'Unità di Progetto per guidare questa iniziativa, coinvolgendo i comuni di Lula, Bitti, Onanì e Orune a livello europeo, insieme alla Provincia di Nuoro, ai comuni capoluogo e all'espansione della rete di collaborazione con altri enti locali e associazioni.

"Sono già tante le adesioni pervenute, ne seguiranno delle altre - spiega l'assessore degli Enti locali Francesco Spanedda - a dimostrazione del fatto che la realizzazione della grande infrastruttura di ricerca del futuro rivelatore di onde gravitazionali sia un'opportunità di riscatto e rilancio per tutta la Sardegna e, a maggior ragione, per quelle realtà che subiscono marginalità urbana, economica e sociale".