Sono previsti 17 milioni di italiani in viaggio durante le festività, un milione in più rispetto alle stime precedenti. Questo emerge dal focus sull'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg riguardante Natale, Capodanno ed Epifania 2025. La maggior parte dei viaggiatori rimarrà all'interno del paese, ma si prevedono vacanze più frammentate con un aumento delle partenze al di fuori dei periodi tradizionali e soggiorni più brevi. Il 25% realizzerà viaggi sia in Italia che all'estero, mentre il 12% opterà solo per destinazioni estere, soprattutto a Capodanno ed Epifania.La spesa complessiva prevista per le vacanze è di oltre 8 miliardi di euro, con il Capodanno che rappresenta il picco sia in termini di spesa media per persona (390 euro) che di numero totale di viaggiatori (quasi 9 milioni). Il 44% dei viaggiatori andrà a trovare amici e parenti a Natale, ma cresce anche il numero di coloro che preferiranno destinazioni straniere, come grandi città, località di mare o di montagna.Per le vacanze all'estero, la Spagna è la destinazione più popolare, seguita da Francia e Gran Bretagna. Durante il Capodanno, il 27% opterà per una grande città o città d'arte, mentre il 23% sceglierà la montagna. Più di un quarto degli italiani sceglierà un albergo per il loro soggiorno di Capodanno, e tra coloro che prevedono vacanze con almeno 5 pernottamenti, il 25% si recherà all'estero, con Francia, Spagna e Grecia tra le mete principali.Anche durante il ponte dell'Epifania, saranno predominanti i soggiorni brevi, con la maggior parte dei viaggiatori che non prevedono più di 2 pernottamenti. Le destinazioni più scelte includono grandi città, città d'arte e montagna, con una crescita significativa della percentuale di coloro che optano per viaggi all'estero di almeno 5 giorni (29% contro il 15% del 2022).

