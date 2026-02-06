Mentre si attende la cerimonia delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, prevista per la serata di oggi, venerdì 6 febbraio, a San Siro, una delle curiosità ha già fatto il giro del mondo e vede protagonista la giornalista americana Alicia Lewis.

Anchor e reporter per la tv americana KARE 11 di Minneapolis, IN Minnesota, Alicia è arrivata in Italia per raccontare le gare, ma un suo video pubblicato sui social è diventato virale in quanto riguarda un oggetto che per gli italiani è normalissimo, ma è sconosciuto a diversi stranieri, ovvero il bidet.

Nel video, filmato nella sua stanza, la Lewis apre la porta del bagno, inquadra il sanitario e chiede ai suoi follower: "C’è qualche esperto di bidet? Ok, qui c’è il water, e questo cos’è? Pensavo fosse il bidet e probabilmente lo è, ma l’acqua va verso il basso. In un bidet non dovrebbe uscire verso l’alto? È un orinatoio?".

Il post ha subito scatenato una marea risposte, chiarimenti e meme, trasformandolo in un vero e proprio fenomeno virale nel mondo virtuale delle Olimpiadi, "Pensa c'è anche l'acqua calda", "Pensa c'è anche l'acqua calda", "Italians are clan", "Il bidet è igiene personale e questo ha anche una bella rubinetteria di qualità. È frutto dell'evoluzione", sono solo alcuni dei commenti sotto il video.