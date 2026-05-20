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High school students take the philosophy exam, the first test session of the 2017 baccalaureate (high school graduation exam) on June 15, 2017 at the Fustel de Coulanges high school in Strasbourg, eastern France. A total of 520.000 Students of general and technological graduating classes are registered to take their written baccalaureat exams at over 4 400 examination centres across France between June 15-June 22, 2017. / AFP PHOTO / FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)
Verga, Pascoli, D’Annunzio e Pirandello sono tra gli autori più indicati dagli studenti in vista della prima prova della Maturità 2026. A rilevarlo è un monitoraggio realizzato da Skuola.net su circa mille maturandi, a poche settimane dall’esame in programma il 18 giugno. Tra i temi più attesi figurano anche l’intelligenza artificiale e gli 80 anni della Repubblica e dell’Assemblea Costituente.
Per la prosa dell’Ottocento il nome più quotato è Giovanni Verga, scelto dal 31% degli studenti, davanti a Gabriele D’Annunzio fermo al 25%. Alessandro Manzoni resta stabile al 15%, mentre cresce Carlo Collodi che passa dal 6% al 10%, anche in vista del bicentenario dalla nascita.
Tra i poeti ottocenteschi Giovanni Pascoli si conferma il più atteso con il 21% delle preferenze, seguito da Giacomo Leopardi, in crescita dal 16% al 19%. In netto calo invece Ugo Foscolo, che scende dall’15% all’8%.
Per il Novecento Luigi Pirandello rimane il nome più indicato con il 20% delle segnalazioni, anche grazie ai 90 anni dalla morte e ai 100 anni di “Uno, nessuno e centomila”. Seguono Italo Svevo al 15%, Italo Calvino al 12% e Primo Levi all’11%. Tra i poeti cresce Giuseppe Ungaretti, che raggiunge il 20%, davanti a Eugenio Montale al 18%, mentre Umberto Saba e Filippo Tommaso Marinetti si attestano all’11%.
Sul fronte delle ricorrenze, il tema più atteso è l’80esimo anniversario del referendum del 1946 e della nascita della Repubblica, indicato dal 34% degli intervistati. Seguono il maxi-processo alla mafia al 12% e il quarantennale di Chernobyl al 10%.
Tra gli argomenti di attualità, “giovani, social e IA” è il tema più quotato con il 21% delle preferenze, mentre “intelligenza artificiale e nuove tecnologie” sale dal 12% al 16%. In calo invece l’interesse per guerre e crisi internazionali, scese dall’18% all’11%. Secondo l’indagine, quasi tre studenti su quattro parlano regolarmente delle possibili tracce con gli insegnanti, mentre circa il 60% segue il toto-esame “con interesse ma senza troppo affidamento”.