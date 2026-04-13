Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato due incidenti hanno causato la morte di un operaio e di una ragazza in due diverse località del Sud Italia.

A Taranto, Roberto Di Ponzio, 38 anni, come riporta Tg Com 24, è stato colpito da un palo della luce caduto durante lavori su una gru vicino al cimitero San Brunone. Nonostante l'intervento dei soccorritori, la vittima è deceduta sul posto. Le autorità stanno indagando per comprendere le circostanze e le eventuali responsabilità legate all'accaduto.

A Bisceglie, provincia di Bari, sempre come riporta il quotidiano, una giovane di 16 anni è stata tragicamente uccisa da un albero abbattuto dal vento mentre si trovava per strada. Il personale medico del 118 ha tentato di soccorrere la ragazza, ma è giunta al pronto soccorso dell'ospedale locale priva di vita.