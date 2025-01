«Ieri sera un detenuto ha appiccato un incendio nella Sezione Isolamento della Casa Circondariale di Uta, procurando ferite a due agenti della Polizia Penitenziaria. È solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che descrivono un sistema penitenziario al collasso». Così il senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni.

«Da mesi i sindacati di polizia penitenziaria e i garanti delle persone detenute denunciano le condizioni insostenibili nelle quali il personale è costretto a operare e i detenuti a vivere, dalla mancanza di personale al sovraffollamento. A Cagliari il sovraffollamento ha toccato la punta del 136%: si tratta di 203 persone in più rispetto alla capienza regolamentare. Una situazione che compromette la sicurezza, annienta la dignità umana e disattende ogni principio di giustizia», prosegue il senatore Meloni.

«Ho presentato un'interrogazione urgente al Ministro della Giustizia per sapere se sia a conoscenza dei fatti e capire quali iniziative concrete e immediate intenda adottare per ristabilire la legalità e la dignità all’interno degli istituti penitenziari e per tutelare la sicurezza di chi lavora e vive le carceri», conclude il Questore di Palazzo Madama.