Sarà lutto cittadino a Elmas, città natale, ma anche a San Sperate, paese di residenza, per i funerali di Francesca Deidda, la donna di 42 anni uccisa dal marito con almeno otto martellate nel maggio 2024.

Lo hanno deciso i rispettivi sindaci esprimendo la loro vicinanza ai familiari della vittima, condividendo il dolore e l'indignazione per l'ennesimo femminicidio.

La cerimonia funebre si svolgerà sabato alle 10 nell'oratorio adiacente alla parrocchia di San Sebastiano, in piazza Padre Pio a Elmas. La scelta di questo luogo è stata compiuta per consentire la più ampia partecipazione di coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Francesca.

Durante il lutto cittadino le bandiere saranno esposte a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado. Cittadinanza, commercianti, imprenditori e lavoratori autonomi sono invitati a sospendere temporaneamente le attività durante i funerali, come gesto di partecipazione al dolore collettivo.

Sono attesi alle esequie diversi sindaci dell'area metropolitana di Cagliari e diversi rappresentanti delle istituzioni regionali.

Il marito, Igor Sollai, di 43 anni, reo confesso del delitto, dovrà presentarsi il 26 febbraio prossimo in Corte d'assise a Cagliari per la prima udienza del processo. Il pm Marco Cocco ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Si tratta di un procedimento penale speciale richiesto quando c'è l'evidenza della prova, non prevede l'udienza preliminare ma si passa subito al dibattimento senza finalità premiali per l'imputato.

Gli avvocati della difesa, Laura Pirarba e Carlo Demurtas, escludono la premeditazione, sostenuta invece dalla Procura, che ipotizza per l'omicidio un movente economico: una polizza sulla vita di Francesca che il marito avrebbe voluto incassare.