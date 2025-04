Prenderanno il via alle ore 10 di oggi, 26 aprile, le celebrazioni funebri in onore di Papa Francesco presso la basilica di San Pietro a Roma. Centinaia di migliaia di fedeli si sono riversati per le strade della città per dare l'ultimo saluto a quello che è stato ribattezzato "Il Papa degli ultimi".

Sono oltre 130 le delegazioni dei capi di governo e di Stato attese da tutto il mondo. Ma chi si assicurerà un posto in prima fila?

I POTENTI IN PRIMA FILA: MATTARELLA E MELONI

La Santa Sede ha seguito per le esequie di Francesco il medesimo protocollo disposto anche per quelle di Giovanni Paolo II nel 2005 e di Benedetto XVI nel 2023. In primissima fila gli esponenti politici italiani, visto il ruolo del Papa che è innanzitutto vescovo di Roma.

Alla sinistra del feretro, in particolare, sederanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la figlia Laura, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e a seguire i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

MILEI E IL PRINCIPE WILLIAM

Immediatamente dopo è riservato il posto per il presidente argentino Javier Milei (accompagnato dalla sorella Karina, segretaria della presidenza). Nonostante i travagliati rapporti con Bergoglio, Milei ha disposto sette giorni di lutto nazionale per la dipartita dell'illustre connazionale. Ancora in prima fila, i sovrani regnanti di religione cattolica come il re spagnolo Felipe VI e la regina Letizia Ortiz, il re del Belgio Filippo con la regina Mathilde, Alberto II di Monaco, il Gran Maestro dell’Ordine di Malta John Timothy Dunlap. Poi i reali non cattolici: Carlo XVI Gustavo di Svezia, il principe William del Regno Unito, e il principe ereditario di Norvegia Haakon.

Si accomoderanno davanti anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, i rappresentanti dell’Unione Europea Antonio Costa (presidente del Consiglio), Ursula von der Leyen (presidente della Commissione) e Roberta Metsola (presidente del Parlamento). A fianco a loro i Capitani reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi.

TRUMP, ZELENSKKY E MACRON

Il presidente statunitense Donald Trump e il francese Emmanuel Macron saranno piuttosto vicini, fra loro il presidente della Finlandia Alexander Stubb. Presente anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky, accanto ai presidenti della Confederazione elvetica, Karin Seller Sutter, e di Timor Est, José Ramos Horta. A fianco a Trump potrebbe sedere l’ex presidente USA Joe Biden, che ha confermato la sua presenza a Roma.

Fra i capi di Stato, anche il tedesco Frank Walter Steinmeier, l'austriaco Alexander van der Bellen, l'albanese Bajram Begaj, l'angolano João Manuel Gonçalves Lourenço, il brasiliano Luiz Inácio Lula, la governatrice generale del Canada Mary Simon, José Maria Pereira Neves (Capo Verde) e Nikos Christodoulides (Cipro).