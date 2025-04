Il settore della pesca in Italia si unisce nel dolore per la perdita di Papa Francesco. Per onorare la sua memoria e il suo messaggio, sabato 26 aprile alle 9:45, i pescherecci suoneranno contemporaneamente le loro sirene in tutti i porti italiani. L'annuncio è stato fatto da diverse organizzazioni del settore, che sottolineano come il Santo Padre abbia sempre dimostrato una forte vicinanza ai pescatori italiani, riconoscendo non solo il loro valore professionale ma anche umano e ambientale.

"In numerose occasioni pubbliche, interviste e udienze - spiega una nota - il Pontefice ha sottolineato il ruolo essenziale delle marinerie nella salvaguardia del mare e nella custodia delle tradizioni locali". Un impegno che lo stesso Papa Bergoglio ha ribadito anche nell'ultimo incontro con i rappresentanti del settore lo scorso 23 novembre 2024, affermando: "Siete custodi del mare, esempio di solidarietà e visione per il futuro".