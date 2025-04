Si stanno delineando in modo più chiaro gli inquietanti dettagli del presunto omicidio-suicidio di Vladislav Gaio e suo figlio, Riccardo Gaio, di appena 17 anni.

La tragedia è avvenuta martedì pomeriggio a Oltra, una frazione nel comune bellunese di Lamon, quando il padre avrebbe ucciso il figlio per poi togliersi la vita. Secondo quanto riportato da Gazzettino e Corriere della Sera, sembra che alla base di questo dramma ci sia stata una crisi familiare tra l'uomo e la sua ex moglie, mamma di Riccardo. Dopo la separazione, i due vivevano sotto lo stesso tetto ma separati, tuttavia l'uomo non sarebbe riuscito ad accettare la fine della loro relazione.

Secondo le indagini, la donna avrebbe denunciato nella stessa giornata l'ex marito, anche se le ragioni dietro questa azione non sono ancora chiare. L'uomo, secondo gli inquirenti, come atto di presunta vendetta, avrebbe commesso omicidio nei confronti del figlio con un coltello prima di togliersi la vita. C'è anche la possibilità, come riportano le testate locali, che il ragazzo sia stato ucciso mentre cercava di difendere sua madre. Gli inquirenti stanno attualmente lavorando per ricostruire esattamente come si siano svolti gli eventi.

Sarebbero stati i vicini di casa a lanciare l'allarme, udendo urla e uno sparo provenire dall'abitazione. L'uomo avrebbe assassinato il figlio con diverse coltellate all'addome, prima di compiere il gesto estremo togliendosi la vita.