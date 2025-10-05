Brutta disavventura per Giorgia Palmas, showgirl sarda ed ex velina, che nelle scorse ore ha raccontato attraverso i suoi canali social di essere stata derubata a bordo di un treno ad alta velocità in viaggio da Milano a Roma.

Palmas ha spiegato che si trovava nel vagone executive quando un individuo le ha sottratto la valigia per poi scendere rapidamente alla stazione di Rogoredo, dileguandosi prima che qualcuno potesse fermarlo.

“Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo”, ha scritto nelle sue storie Instagram, sottolineando non solo la perdita degli effetti personali necessari per la giornata, ma anche l’enorme valore affettivo di quel bagaglio: “La avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita”.

La showgirl ha aggiunto di non essersi accorta subito del furto perché l’uomo, fingendo di sistemare il proprio bagaglio, ha agito con rapidità e destrezza. “Forse penso ancora che le persone non siano tutte dei delinquenti pronti a fregarti o a farti del male”, ha commentato amaramente. Lei e altri due passeggeri si sono resi conto dell’accaduto appena due minuti dopo, ma il ladro era già sceso dal treno.

Palmas ha concluso il suo sfogo con una battuta dal tono ironico e amaro: “Ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro”.

Lo sfogo sui social: