Firenze ha deciso di interrompere il servizio di monopattini in sharing a partire da aprile 2026, dopo due proroghe. La scelta, formalizzata in delibera dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, è legata sia alle modifiche della normativa nazionale sia alle criticità nella gestione quotidiana del servizio.

Tra i problemi principali, sottolinea il Comune, c’è l’impossibilità di garantire il rispetto dell’obbligo del casco, nonostante i controlli della Polizia Municipale. Secondo l’amministrazione, “si viene a creare una situazione di potenziale violazione sistematica del codice della strada non accettabile per la sicurezza urbana e per quella stradale”.

La decisione chiude così un’esperienza che aveva visto i monopattini come alternativa di mobilità leggera, ma che il Comune ritiene ormai insostenibile sotto il profilo della sicurezza e della regolamentazione.