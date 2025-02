Il 27 febbraio segnerà la celebrazione della festa nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, come stabilito nel decreto ministeriale firmato oggi in occasione dell'86° anniversario dei pompieri e inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

"Per il loro valore professionale, per la generosità con cui affrontano i rischi del loro mestiere, era giusto riconoscere ai Vigili del Fuoco un giorno speciale di festa. È il grazie che il Paese gli deve per ciò che fanno" sottolinea il capo del Dipartimento Attilio Visconti sottolineando che dal prossimo anno in ogni comando e in ogni sede sul territorio si festeggerà la nascita del corpo nazionale.

"È un passo importante, voluto per regalare alle donne e agli uomini del Corpo più amato dagli italiani un momento per potersi celebrare. I Vigili del fuoco - aggiunge Visconti - sono la colonna portante del sistema del soccorso pubblico in Italia, un Corpo di grandi professionisti e di enorme umanità che opera a testa bassa per aiutare chiunque sia in difficoltà. Nei servizi di cronaca appaiono sempre di spalle, perché lavorano senza sosta per prestare soccorso".