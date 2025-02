Durante la notte scorsa, un incendio ha completamente distrutto tre auto parcheggiate in via Fiume a Quartu Sant'Elena.

Intorno alle 00:30 sono intervenute sl posto due squadre di Vigili del fuoco del Comando di Cagliari con due mezzi e sette operatori per spegnere le fiamme sulle vetture e mettere in sicurezza l'area. Per precauzione, due residenti del primo piano sono stati temporaneamente allontanati durante le operazioni, e fortunatamente non risultano persone coinvolte nell'incidente.

Dopo aver messo in sicurezza l'area, i Vigili del Fuoco hanno avviato le indagini per determinare le cause dell'incendio. Le forze dell'ordine erano presenti sul posto per le relative competenze.