Domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 11:00, nella Chiesa di San Francesco di Paola in via Roma a Cagliari, si terrà la Santa Messa in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943, evento che rappresenta una ferita che si riapre annualmente per la città di Cagliari, duramente colpita in quella data durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alle ore 12:55 del 28 febbraio 1943, 538 bombe, per un totale di 123 tonnellate di esplosivo, vennero sganciate da 85 aerei sulla città. Quell'attacco, il terzo e più devastante delle forze alleate contro Cagliari, mirava a obiettivi strategici come il mercato cittadino e la stazione ferroviaria, e provocò la morte di centinaia di persone tra passeggeri e lavoratori.

Questa tragedia costò alla città isolana quasi 700 vite dopo la terza incursione del mese di febbraio, costringendo molti residenti a lasciare il capoluogo per rifugiarsi in zone periferiche.

L'amministrazione comunale di Cagliari intende rendere omaggio alle vittime innocenti di quei giorni, mantenendo viva la memoria di questa dolorosa pagina della storia locale.