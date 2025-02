Un sacerdote della Diocesi di Avellino sarebbe è risultato positivo all'alcol test durante un controllo dei carabinieri. L'episodio, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe avvenuto domenica 23 febbraio quando il sacerdote avrebbe invaso la corsia opposta colpendo un'auto guidata da un 30enne che ha riportato gravi ferite.

I soccorsi sono intervenuti prontamente trasportando il giovane al pronto soccorso mentre i carabinieri hanno sottoposto il parroco all'alcol test che avrebbe rilevato un tasso superiore ai limiti consentiti. La patente del sacerdote è stata quindi ritirata ed è stato denunciato per lesioni personali alla Procura della Repubblica di Avellino, con conseguente sequestro dell'auto.

Sempre secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il vescovo avrebbe convocato il sacerdote in Curia, comunicandogli una sospensione temporanea dalle funzioni e invitandolo a ricoverarsi entro venti giorni in una comunità terapeutica già individuata per disintossicarsi dall'alcol.