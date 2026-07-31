Con l'arrivo dell'estate, la Polizia di Stato rilancia la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali domestici. Da oggi il nuovo spot è disponibile sui canali social ufficiali della Polizia, su WhatsApp e sul web, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su un fenomeno che si ripresenta puntualmente durante il periodo delle vacanze.

L'iniziativa ricorda che abbandonare un animale non è soltanto un gesto di grave irresponsabilità, ma costituisce anche un reato. Una scelta che rappresenta un tradimento nei confronti degli animali d'affezione e che può avere conseguenze anche per la sicurezza stradale, mettendo a rischio sia gli animali stessi sia gli automobilisti.

Nel video realizzato dalla Polizia di Stato, una poliziotta conclude la propria giornata di lavoro, torna a casa, prepara la valigia e parte per le vacanze insieme alla sua cagnolina Joy, lanciando un messaggio chiaro sull'importanza di non separarsi dai propri animali.

La campagna si chiude con l'hashtag #L’amiciziaèunacosaseria e con un invito rivolto a tutti: "Non abbandonare gli animali!".