Una violenta esplosione, probabilmente causata dallo scoppio di una bombola di gas, ha provocato all'alba il crollo di una palazzina in via Trentino, a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. Il bilancio provvisorio parla di una vittima, due feriti e una persona ancora dispersa sotto le macerie.

L'allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino, quando al numero unico di emergenza 112 sono arrivate le prime richieste di soccorso dalla zona adiacente alla statale Adriatica. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Dopo il crollo è stato accertato il decesso di un uomo. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, sono state soccorse e trasferite in ospedale: la donna è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona, mentre l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Fermo.

Dalle macerie è stato inoltre estratto vivo un ragazzo. Le ricerche proseguono per individuare una donna che risulterebbe ancora dispersa.

Nella palazzina vivevano due nuclei familiari. Del primo facevano parte la vittima e i suoi genitori; del secondo il giovane salvato dai soccorritori e la donna tuttora cercata.

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. I vigili del fuoco stanno lavorando con il supporto del nucleo Usar (Urban Search And Rescue), unità cinofile, droni ed escavatori per verificare la presenza di altre persone sotto le macerie e completare la messa in sicurezza dell'area.