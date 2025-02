Il festival della canzone italiana non è solo musica, ma anche chiacchiere e gossip, come sottolineato da Carlo Conti durante la sua ospitata a Cinque Minuti. Conti ha spiegato che non si tratta di un "Sanremo Island", ma di uno spettacolo dedicato alla musica e al divertimento. Riguardo ai presunti tradimenti tra Fedez, Achille Lauro e Chiara Ferragni, Conti ha preferito concentrarsi sul lato artistico, come nel caso del duetto tra Fedez e Marco Masini su "Bella Stronza", che promette di essere una versione aggiornata del brano di Masini.

Parlando del concerto di Capodanno a Roma e della partecipazione al Festival, Conti ha sottolineato la sua scelta musicale senza particolari riferimenti. Ha inoltre annunciato che a Sanremo 2025 non ci saranno monologhi, ma momenti di riflessione più brevi e incisivi tra le esibizioni musicali.

Dopo aver guidato il festival per quattro edizioni, Conti si augura che continui il trend positivo della musica italiana, con una varietà di proposte e sonorità rappresentative del panorama musicale attuale. I temi delle canzoni in gara spaziano dalle relazioni familiari alla salute mentale, offrendo una panoramica ricca e variegata della società contemporanea.