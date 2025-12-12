PHOTO
Dalla scorsa estate si vociferava di un probabile flirt fra i due: lo scatto condiviso da Elisabetta Canalis non lascia spazio a interpretazioni sulla sua relazione con Alvise Rigo.
"Happy Birthday", ha scritto sui social lo showgirl sarda in uno scatto che li ritrae sorridenti a bordo di uno scooter. Alvise Rigo è un modello, attore ed ex rugbista italiano diventato molto noto dopo la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle.
Quattordici anni separano i due: lei 47, lui 33. Ma l'età non sembra essere un'ostacolo: per Elisabetta Canalis, chiuso un capitolo importante della sua vita sentimentale, si aprono le porte verso una nuova storia d'amore.