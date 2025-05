Urne aperte dalle 7 di questa mattina per il primo turno delle elezioni amministrative, che coinvolge 117 Comuni nelle Regioni a statuto ordinario e 9 in Sicilia. Si potrà votare fino alle 15 di domani, ma l’affluenza rilevata alle 12 è in calo rispetto all’ultima tornata.

Secondo i dati del Viminale, pubblicati sul portale Eligendo, alle 12 ha votato il 13,55% degli aventi diritto, mentre nella precedente tornata alla stessa ora l’affluenza era stata del 15,54%.

A Genova, unico capoluogo di regione chiamato al voto, i votanti sono stati il 13,37%, in discesa rispetto al 15,11% dell’ultima volta. In calo anche Matera, con un’affluenza del 13,39% contro il 14,98% precedente, e Taranto, che si ferma al 14,24% rispetto al 16,05% della scorsa elezione.

Situazione simile anche a Ravenna, dove si è recato alle urne solo l’11,89% degli elettori, contro il 12,87% registrato nello stesso intervallo temporale della tornata precedente.

I dati definitivi dell’affluenza di giornata arriveranno in serata, ma il trend conferma un avvio tiepido di partecipazione, con percentuali in calo generalizzato nei principali comuni osservati.