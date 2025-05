Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Domenico Gigi Canu, storico chitarrista e produttore, co-fondatore del collettivo musicale Planet Funk. Canu si è spento oggi all’età di 66 anni. A comunicarlo è stata la band attraverso un breve e toccante messaggio sui propri canali ufficiali:

«È con grande dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile».

Nato a Napoli nel 1959, Canu è stato una figura centrale nella scena musicale elettronica e dance italiana.

Gigi Canu combatteva da tempo contro un tumore al colon e si è spento in una clinica privata a Camaldoli. Con la sua morte, la musica italiana perde un artista visionario, un innovatore che ha contribuito in modo determinante a portare il suono elettronico made in Italy sulle scene internazionali.

La band ha fatto sapere che le informazioni sulle esequie saranno diffuse quanto prima. Intanto, sono innumerevoli i messaggi di cordoglio e affetto da parte di fan, colleghi e artisti che oggi salutano un musicista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica.