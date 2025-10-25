Tragedia a Palermo, dove una donna incinta di 25 anni è morta dopo essere stata investita da un pullman di linea extraurbana mentre camminava durante.

A dare la notizia il quotidiano Leggo.it, secondo cui l'impatto è stato così violento che ha immediatamente destato preoccupazione tra i presenti, e le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, è deceduta all'ospedale dove era stata trasportata in codice rosso.

Intervento immediato della Polizia locale per avviare le indagini e ricostruire come sia avvenuto l'investimento. Il pullman coinvolto è stato sequestrato per ulteriori accertamenti e le autorità locali hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia assistito alla tragedia fornisca informazioni utili per l'indagine.