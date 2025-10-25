È uno dei cibi maggiormente consumati nel nostro Paese, con almeno 1 su 2 italiani che la mangia quotidianamente, è un alimento economico e versatile, buono in mille modi diversa: è la pasta e oggi, 25 ottobre, si celebra in tutto il mondo la giornata a essa dedicata, con il World Pasta Day.

L'evento, come riportato da Agi, è organizzato dall'Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (IPO), che ogni 25 ottobre celebrano la pasta come emblema universale della cultura culinaria italiana, consumata regolarmente da quasi il 90% degli italiani, con circa un terzo che la gusta ogni giorno o quasi.

L'Italia, sempre secondo Agi, ha mantenuto la sua posizione di leadership nell'ambito della produzione, del consumo e delle esportazioni lo scorso anno. La produzione italiana ha raggiunto 4,2 milioni di tonnellate, mentre il consumo pro capite è stato di 23,3 kg. Le esportazioni hanno superato i 2,4 milioni di tonnellate, registrando un aumento del 9,1% rispetto al 2023, per un valore di 4 miliardi di euro, in crescita del 4,8% rispetto all'anno precedente. Questo significa che circa 80 milioni di porzioni di pasta italiana sono state apprezzate in quasi 200 Paesi diversi, secondo quanto riportato dall'Unione Italiana Food.

LA CLASSIFICA DEI PIATTI A BASE DI PASTA PIU' APPREZZATI AL MONDO

Ecco la classifica, riportata da GreenMe, dei 50 piatti di pasta più apprezzati al mondo, secondo Taste Atlas:

Pappardelle al cinghiale Pasta alla carbonara Tagliatelle al ragù alla bolognese Lasagne alla bolognese Linguine allo scoglio Pasta alla gricia Giouvetsi (Grecia) Culurgionis d’Ogliastra Bigoli con l’anatra Ravioli Amatriciana Cacio e pepe Tortelli Agnolotti Trofie al pesto Malloreddus alla Campidanese Tortellini Spaghetti alle vongole Pasta alla norma Pastitsio (Grecia) Tagliatelle ai funghi Tagliatelle al salmone Tajarin al tartufo bianco d’Alba Lasagne alla parmigiana Agnolotti del plin Spätzle tirolesi Spaghetti aglio e olio Spaghetti alla puttanesca Penne alla vodka Trenette al pesto Pizzoccheri alla valtellinese Linguine all’astice Pasta e ceci Pasta alla genovese Astakomakaronada (Grecia) Fuži s bijelim istarskim tartufom (Croazia) Šurlice sa škampima (Croazia) Penne all’arrabbiata Tortelli di zucca Spaghetti aglio olio e peperoncino Mezzelune Cappellacci di zucca ferraresi Makaonia me kima (Grecia) Orecchiette con cime di rapa Paglia e fieno Gratin de crozets (Francia) Manestra (Grecia) Tagliatelle alla boscaiola Spaghetti con la bottarga Pappardelle all’anatra

(Fonte: GreenMe)