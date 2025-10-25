PHOTO
Pasta variation
È uno dei cibi maggiormente consumati nel nostro Paese, con almeno 1 su 2 italiani che la mangia quotidianamente, è un alimento economico e versatile, buono in mille modi diversa: è la pasta e oggi, 25 ottobre, si celebra in tutto il mondo la giornata a essa dedicata, con il World Pasta Day.
L'evento, come riportato da Agi, è organizzato dall'Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (IPO), che ogni 25 ottobre celebrano la pasta come emblema universale della cultura culinaria italiana, consumata regolarmente da quasi il 90% degli italiani, con circa un terzo che la gusta ogni giorno o quasi.
L'Italia, sempre secondo Agi, ha mantenuto la sua posizione di leadership nell'ambito della produzione, del consumo e delle esportazioni lo scorso anno. La produzione italiana ha raggiunto 4,2 milioni di tonnellate, mentre il consumo pro capite è stato di 23,3 kg. Le esportazioni hanno superato i 2,4 milioni di tonnellate, registrando un aumento del 9,1% rispetto al 2023, per un valore di 4 miliardi di euro, in crescita del 4,8% rispetto all'anno precedente. Questo significa che circa 80 milioni di porzioni di pasta italiana sono state apprezzate in quasi 200 Paesi diversi, secondo quanto riportato dall'Unione Italiana Food.
LA CLASSIFICA DEI PIATTI A BASE DI PASTA PIU' APPREZZATI AL MONDO
Ecco la classifica, riportata da GreenMe, dei 50 piatti di pasta più apprezzati al mondo, secondo Taste Atlas:
Pappardelle al cinghiale
Pasta alla carbonara
Tagliatelle al ragù alla bolognese
Lasagne alla bolognese
Linguine allo scoglio
Pasta alla gricia
Giouvetsi (Grecia)
Culurgionis d’Ogliastra
Bigoli con l’anatra
Ravioli
Amatriciana
Cacio e pepe
Tortelli
Agnolotti
Trofie al pesto
Malloreddus alla Campidanese
Tortellini
Spaghetti alle vongole
Pasta alla norma
Pastitsio (Grecia)
Tagliatelle ai funghi
Tagliatelle al salmone
Tajarin al tartufo bianco d’Alba
Lasagne alla parmigiana
Agnolotti del plin
Spätzle tirolesi
Spaghetti aglio e olio
Spaghetti alla puttanesca
Penne alla vodka
Trenette al pesto
Pizzoccheri alla valtellinese
Linguine all’astice
Pasta e ceci
Pasta alla genovese
Astakomakaronada (Grecia)
Fuži s bijelim istarskim tartufom (Croazia)
Šurlice sa škampima (Croazia)
Penne all’arrabbiata
Tortelli di zucca
Spaghetti aglio olio e peperoncino
Mezzelune
Cappellacci di zucca ferraresi
Makaonia me kima (Grecia)
Orecchiette con cime di rapa
Paglia e fieno
Gratin de crozets (Francia)
Manestra (Grecia)
Tagliatelle alla boscaiola
Spaghetti con la bottarga
Pappardelle all’anatra
(Fonte: GreenMe)