Oggi è la giornata di Donald Trump. Alle 12 ora locale, che corrispondono alle 18 in Italia, il magnate presterà giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. A causa del cattivo tempo, la cerimonia non si terrà sulla scalinata occidentale del Campidoglio come previsto, ma all'interno, nella Rotonda, con la folla riunita sul Mall.

Tra i presenti a Washington c'è anche il premier Giorgia Meloni. Joe Biden ha compiuto la sua ultima mossa prima di concludere il mandato: ha concesso una "grazia preventiva" al dottor Fauci e all'ex generale Miller per proteggerli da possibili "rappresaglie" da parte di Trump.

Donald Trump firmerà un provvedimento esecutivo per ribattezzare il Golfo del Messico come Golfo d'America, seguendo quanto aveva annunciato in una conferenza stampa a Mar-a-Lago.