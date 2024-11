Donald Trump è diventato il 47° presidente degli Stati Uniti in un tempo record, segnando la sua presidenza come il primo a comprendere due mandati non consecutivi dopo Grover Cleveland alla fine del XIX secolo. Con una condanna penale alle spalle e all'età di 78 anni, Trump è anche il presidente più anziano ad assumere l'incarico.

Sul palco del convention center di Palm Beach, Trump è salito con la sua famiglia al completo, inclusa Melania, i figli e Ivanka Trump con il marito Jared Kushner. Le sue prime parole sono state: "Abbiamo salvato l'America" e ha proclamato di aver fatto storia quella notte. Il suo discorso appassionato ha riempito di entusiasmo i suoi sostenitori, promettendo di fermare le guerre anziché iniziarle e vantando il successo contro l'Isis durante il suo mandato.

“A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump - sono state le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente”

“Le invio i più sentiti auguri di successo per il suo nuovo mandato di Presidente degli Stati Uniti d'America - sono invece le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - I nostri paesi sono legati da legami indissolubili di amicizia e collaborazione, cementati dai nostri valori democratici condivisi e dalla comune adesione a un ordine internazionale basato su regole. Questi legami, che comprendono l’indispensabile dimensione euro-atlantica, sono di vitale importanza, ancor più nell’attuale contesto internazionale segnato da conflitti e focolai di instabilità. Nella ricerca di soluzioni efficaci alle gravi crisi odierne Roma conferma la sua ferma determinazione a lavorare in cooperazione con Washington, a livello bilaterale e in tutte le sedi multilaterali, nonché nel quadro delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. A nome della Repubblica Italiana porgo i migliori auguri di benessere per lei personalmente e di prosperità per il popolo americano”.

“ Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, difesa delle radici cristiane e ritorno alla pace, protezione della libertà di pensiero e no ai processi politici - ha scritto invece il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini - attraverso i propri profili sociale - Anche negli USA vincono buonsenso, passione, idee chiare, coraggio e futuro! Che gioia, che vittoria, giornata storica. Buon lavoro, Presidente Donald Trump".