Mentre la guerra in Ucraina raggiunge 990esimo giorno, nella recente telefonata tra il presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump, è emerso che Elon Musk, uno dei consiglieri fidati del presidente eletto, ha partecipato alla discussione.

Musk ha rassicurato sull'impegno continuo di Tesla nel supportare l'Ucraina attraverso i suoi satelliti Starlink. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, ha confermato il sostegno di Roma a Kiev finché il conflitto con Mosca persiste.

Nel frattempo, Vladimir Putin ha congratulato Trump per la sua elezione e si è dichiarato disponibile a dialogare con lui, definendo "interessanti" le proposte del presidente statunitense per porre fine alla guerra in Ucraina. Trump, a sua volta, ha manifestato apertura verso un dialogo con il leader russo durante un'intervista alla Nbc, affermando: "Penso che avremo modo di parlare".