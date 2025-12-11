Sono ufficialmente partite le procedure per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Le candidature possono essere presentate da oggi fino al 9 gennaio sul portale istituzionale, tramite l’area dedicata ai concorsi, seguendo l’iter previsto dal bando.

Il percorso selettivo comprende diverse prove: una preselezione scritta, un elaborato di italiano, un test di inglese, verifiche di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, oltre alla prova orale e al tirocinio finale. Arruolarsi nell’Arma, spiegano i vertici, significa entrare in un’istituzione “al completo servizio della comunità”, fedele al proprio storico motto “nei secoli fedele”.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani con diploma o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2025/2026, purché alla scadenza del bando abbiano compiuto 17 anni e non superato i 22.

Chi supererà la selezione accederà al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguirà cinque anni di formazione tra studi universitari a indirizzo giuridico-amministrativo e addestramento militare, completati poi alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine del percorso, i nuovi Tenenti saranno destinati a incarichi di comando nelle diverse articolazioni dell’Arma.