Incidente stradale sulla SS125, nel comune di Muravera, intorno alle 17:30. Per cause ancora da accertare, tre autovetture e un camper sono stati coinvolti in uno scontro al km 56.300 della strada.

Il camper, con a bordo due persone di nazionalità straniera, si è ribaltato su un fianco, mentre un’altra vettura è finita fuori strada. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento di San Vito, sono intervenuti per stabilizzare il veicolo, mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre due persone rimaste bloccate.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario, che ha inviato tre ambulanze, di cui una medicalizzata. Due persone sono state trasportate all'ospedale di Cagliari, mentre tre al nosocomio di Muravera. Una sesta persona, invece, non ha avuto bisogno di cure. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le operazioni sono ancora in corso.