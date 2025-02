Un doppio lutto ha colpito la comunità di Seriate, in provincia di Bergamo. Due donne, mamma e figlia, sono decedute a poche ore di distanza l’una dall’altra, lasciando un grande vuoto tra i familiari e i concittadini.

Come riportato dal Corriere della Sera, si tratta di Elisa Rota, 77 anni, e Michela Vitali, 55 anni, entrambe affette da gravi patologie da tempo. Nella notte tra lunedì e martedì, Michela si è spenta nella sua abitazione. Poche ore dopo, anche sua madre Elisa, ignara della perdita della figlia, è deceduta presso l’hospice di Gorlago, dove era ricoverata.

La notizia ha suscitato profonda commozione in città. A ricordarle è stato anche don Mario Carminati, parroco di Seriate, che ha voluto sottolineare il coraggio e la dignità con cui entrambe hanno affrontato la loro malattia. La comunità si è stretta attorno alla famiglia per offrire sostegno e conforto in queste ore di profondo smarrimento.

Un dramma che lascia sgomento, ma che testimonia, ancora una volta, il legame indissolubile tra una madre e una figlia.